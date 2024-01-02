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Енергетики частково відновили електропостачання в Києві

Енергетики частково відновили електропостачання в Києві

Київ • УНН

 • 60633 перегляди

Енергетики ДТЕК заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів

Після ранкового ракетного удару рф по Києву, енергетики вже частково відновили електропостачання у столиці. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.

Деталі 

Київ: енергетики ДТЕК заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів 

- резюмували в компанії.

На Київщині вдалося відновити електропостачання для 81 тисяч родин02.01.24, 12:23 • 53457 переглядiв

Водночас зазначається, що без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та  Святошинського районів.

Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без електропостачання через обстріли.

Доповнення 

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook розповів, що  ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки.

Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин

- розповів Кудрицький.

Нагадаємо

Через масовану ворожу атаку є пошкодження в мережах у Києві та Київській області, без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів, застосування графіків відключень не планується.

Масована атака рф на Україну: ПС ЗСУ підтвердили знищення 72 ракет02.01.24, 11:59 • 78825 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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