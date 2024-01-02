Енергетики частково відновили електропостачання в Києві
Київ • УНН
Енергетики ДТЕК заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів
Після ранкового ракетного удару рф по Києву, енергетики вже частково відновили електропостачання у столиці. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.
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Київ: енергетики ДТЕК заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів
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Водночас зазначається, що без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів.
Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без електропостачання через обстріли.
Доповнення
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook розповів, що ремонтні бригади "Укренерго" відновили роботу обладнання магістральних мереж в київському енерговузлі, яке було вимкнено внаслідок російської ранкової атаки.
Фахівці обленерго поступово заживлюють абонентів в Києві та області. Енергоживлення буде відновлено протягом декількох годин
Нагадаємо
Через масовану ворожу атаку є пошкодження в мережах у Києві та Київській області, без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів, застосування графіків відключень не планується.
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