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На Київщині вдалося відновити електропостачання для 81 тисяч родин

На Київщині вдалося відновити електропостачання для 81 тисяч родин

Київ • УНН

 • 53457 перегляди

ДТЕК відновив електропостачання 81 000 сімей у Бучанську, Вишгороді та Фастові після нападу росії на регіон.

Фахівцям ДТЕК вдалося частково відновити електропостачання у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Загалом електропостачання відновлено для 81 тис. родин, повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, пише УНН.

Деталі

Ми відновили електропостачання для 81 тисячі родин, що лишилися без світла зранку 2 січня через атаку росії на регіон

 - повідомляють в ДТЕК.

Зазначається, що електропостачання частково відновили у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.

Нагадаємо

Через масовану ворожу атаку є пошкодження в мережах у Києві та Київській області, без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів, застосування графіків відключень не планується.

У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку російських військ зросла до 43, одна жінка загинула.

Павло Башинський

Павло Башинський

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