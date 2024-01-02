На Київщині вдалося відновити електропостачання для 81 тисяч родин
Київ • УНН
ДТЕК відновив електропостачання 81 000 сімей у Бучанську, Вишгороді та Фастові після нападу росії на регіон.
Фахівцям ДТЕК вдалося частково відновити електропостачання у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Загалом електропостачання відновлено для 81 тис. родин, повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, пише УНН.
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Ми відновили електропостачання для 81 тисячі родин, що лишилися без світла зранку 2 січня через атаку росії на регіон
Зазначається, що електропостачання частково відновили у Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах.
Нагадаємо
Через масовану ворожу атаку є пошкодження в мережах у Києві та Київській області, без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів, застосування графіків відключень не планується.
У Києві кількість постраждалих через сьогоднішню атаку російських військ зросла до 43, одна жінка загинула.