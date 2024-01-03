Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет

Украина сможет избежать коллапса в энергосистеме, даже если враг будет осуществлять массированные атаки на энергообъекты в период значительного похолодания. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Я уверен, что сделать так, чтобы энергосистема Украины сколлапсировала и мы, как они говорили в прошлом году: "окажемся в каменном веке" - такого не будет. Эти цели не будут достигнуты врагом. Создать нам дискомфорт, создать временные перерывы в энергоснабжении они могут безусловно. Но опять же, будем делать все, чтобы эти перерывы, если они будут, были минимизированы", - сказал Владимир Кудрицкий и добавил, что даже при значительных минусовых температурах, когда энергосистема будет работать на пределе возможностей, атаки россии, не повлияют значительно на ее работу.

"Это уже будет не впервые. Именно такие периоды россияне выбирали перед своими массированными атаками. Мы это уже проходили около 20 раз. Это, конечно создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-то объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет", - отметил он.

Детали

Владимир Кудрицкий отметил, что холод - это испытание для любой энергосистемы. И для того, чтобы пройти этот период без отключений, нужно выполнить два условия.

Во-первых, привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах.

Во-вторых, в полном объеме использовать 1700 МВт технической возможности импорта, которую "Укрэнерго" открыло в конце прошлого года.

Также Кудрицкий отметил, что помочь энергосистеме и энергетикам может каждый житель Украины, экономя электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше всего.

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