Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет
Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки даже в сильные морозы, избежав полного коллапса. Мероприятия по ремонту и импорту являются ключевыми для стабильности.
"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский
Зеленский объявил об успешном обмене пленными, поблагодарив всех причастных и отметив постоянные переговоры о дальнейших обменах.
10 000 кв. м: спасатели назвали общую площадь пожаров в Киеве в результате массированной ракетной атаки 2 января
Ракетный обстрел 2 января вызвал пожары на площади более 10 000 квадратных метров в Киеве. К ликвидации результатов атаки привлекли 300 спасателей.
ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов
Украина и россия провели самый большой обмен пленными с начала вторжения, с помощью ОАЭ удалось вернуть 230 украинских защитников.
На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров
Завезенные в Мелитополь кубанские "казаки", по словам Федорова, совершают злоупотребления и воровство.
Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира
Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.
Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области
Украинские силы сбили 2 российские ракеты в Днепровском районе; обстрелы вызвали незначительные пожары и повреждения в Никопольском районе. Пострадавших нет.
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе
Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.
Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали
Министерство обороны Украины подписало 186 контрактов на сумму 17 миллиардов гривен, сэкономив более 3,5 миллиарда гривен.
В москве найден мертвым 16-летний сын топ-менеджера "Норникеля"
16-летний сын руководителя департамента компании "Норникель" был найден мертвым в московском парке, с ранами на ногах. Юноша пропал 31 декабря. Полиция рассматривает смерть, как несчастный случай.