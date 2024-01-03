У Міненерго попередили про ускладнення в роботі енергетичних підприємств через негоду
Київ • УНН
Україна готується до різкого похолодання та сильних снігопадів, які можуть вплинути на роботу комунальних служб та енергетиківи.
Складні погодні умови, які очікуються найближчими днями, можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств у більшості областей країни. Про це повідомляє Міненерго, передає УНН.
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За даними Гідрометцентру, з 6 січня в Україні очікується сильне похолодання, яке ускладниться снігопадами, хуртовинами, дощами та ожеледицею.
У північних, центральних і східних регіонах України температура може опускатися до -15 градусів. На північному сході місцями і до 18-20 градусів морозу.
У західних і північних областях будуть снігопади, хуртовини, а південь і схід України будуть з опадами переважно у вигляді дощу. Центр - це дощ і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь.
У зв’язку з цим може виникнути ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств. Проте в Міненерго заявляють, що усі служби готові готові до усунення наслідків негоди.
Зрештою очікується, що це похолодання завершиться 10 січня, і до середини місяця прийде ослаблення морозів.
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Голова "Укренерго" запевняє, що енергосистема України може витримати масовані атаки рф навіть у сильні морози, уникнувши повного колапсу.