В Минагрополитики рассказали, на какие продукты питания могут вырасти цены

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что, вероятнее всего, цены на сахар до конца года будут снижаться. Однако, в случае отключения электроэнергии могут вырасти цены на хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Об этом Высоцкий рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Надо анализировать по разным группам продуктов, потому что есть продукты, которые более чувствительны к электроснабжению, а есть которые менее чувствительны. Например, если мы говорим о сахаре, то сейчас наоборот ежедневно увеличивается его производство и, вероятнее всего, что по сахару и дальше будет снижение, как минимум до конца года, поскольку объем и предложение будут увеличиваться, поэтому здесь такой привязки нет. Также нет очень прямой привязки, например, по производству определенных видов мяса. Где есть большая доля электроэнергии в себестоимости, или в хранении - это хлебопекарная отрасль. Здесь доля энергоносителей в конечном производстве является значительной - сказал Высоцкий.

Он отметил, что также довольно значительный расход на электроэнергию в хранении овощей и фруктов.

Мы понимаем, что сейчас урожай уже завершается к сбору. Фактически объем, который мы будем потреблять овощей и фруктов будет зафиксирован сегодня на целый год, но потребляем мы их постепенно. Соответственно к каждому месяцу хранения будут приобщаться определенные расходы. И здесь будет зависеть, если будет стабильное энергоснабжение, то конечно, что эта доля не будет такой значительной. Будет не существенное подорожание. Если придется в определенные периоды переходить овощехранилища на генераторы, то, к сожалению, стоимость электроэнергии от генераторов будет выше - добавил Высоцкий.

По его словам, ситуация будет зависеть от многих факторов, но стоимость энергоносителей всегда существенно влияет на цены нашии продуктов.

Напомним,

Потребительская инфляция в Украине выросла до 8,6% в годовом измерении в сентябре. Больше всего подорожали яйца, одежда, обувь и услуги образования, тогда как цены на сахар и фрукты несколько снизились.