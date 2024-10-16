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В Мінагрополітики розповіли, на які харчові продукти можуть зрости ціни

Київ • УНН

 • 39592 перегляди

Заступник міністра аграрної політики прогнозує зниження цін на цукор до кінця року. Однак, у разі відключень електроенергії можуть подорожчати хлібобулочні вироби, овочі та фрукти через зростання витрат на зберігання.

В Мінагрополітики розповіли, на які харчові продукти можуть зрости ціни

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що, найімовірніше, ціни на цукор до кінця року будуть знижуватися. Однак, у разі відключення електроенергії можуть зрости ціни на хлібобулочні вироби, овочі та фрукти. Про це Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Треба аналізувати по різним групам продуктів, тому що є продукти, які більш чутливі до електропостачання, а є які менш чутливі. Наприклад, якщо ми говоримо про цукор, то зараз навпаки щоденно збільшується його виробництво і, найімовірніше, що по цукру і далі буде зниження, як мінімум до кінця року, оскільки обсяг і пропозиція будуть збільшуватися, тому тут такої прив’язки немає. Також немає дуже прямої прив’язки, наприклад, по виробництву певних видів м’яса. Де є велика частка електроенергії в собівартості, або в зберіганні - це хлібопекарська галузь. Тут частка енергоносіїв у кінцевому виробництві є значною

 - сказав Висоцький.

Він зазначив, що також досить значна витрата на електроенергію в зберіганні овочів та фруктів.

Ми розуміємо, що зараз врожай вже завершується до збору. Фактично об’єм, який ми будемо споживати овочів і фруктів буде зафіксований сьогодні на цілий рік, але споживаємо ми їх поступово. Відповідно до кожного місяця зберігання будуть долучатися певні витрати. І тут залежатиме, якщо буде стабільне енергопостачання, то звісно, що ця частка не буде такою значною. Буде не суттєве здорожчання. Якщо доведеться в певні періоди переходити овочесховища на генератори, то, на жаль, вартість електроенергії від генераторів буде вищою

- додав Висоцький.

За його словами, ситуація буде залежати від багатьох факторів, але вартість енергоносіїв завжди суттєво впливає на ціни нашиї харчів.

Нагадаємо

Споживча інфляція в Україні зросла до 8,6% у річному вимірі у вересні. Найбільше подорожчали яйця, одяг, взуття та послуги освіти, тоді як ціни на цукор та фрукти дещо знизилися.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
Міністерство аграрної політики та продовольства України
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