В Мінагрополітики розповіли, на які харчові продукти можуть зрости ціни
Київ • УНН
Заступник міністра аграрної політики прогнозує зниження цін на цукор до кінця року. Однак, у разі відключень електроенергії можуть подорожчати хлібобулочні вироби, овочі та фрукти через зростання витрат на зберігання.
Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що, найімовірніше, ціни на цукор до кінця року будуть знижуватися. Однак, у разі відключення електроенергії можуть зрости ціни на хлібобулочні вироби, овочі та фрукти. Про це Висоцький розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Треба аналізувати по різним групам продуктів, тому що є продукти, які більш чутливі до електропостачання, а є які менш чутливі. Наприклад, якщо ми говоримо про цукор, то зараз навпаки щоденно збільшується його виробництво і, найімовірніше, що по цукру і далі буде зниження, як мінімум до кінця року, оскільки обсяг і пропозиція будуть збільшуватися, тому тут такої прив’язки немає. Також немає дуже прямої прив’язки, наприклад, по виробництву певних видів м’яса. Де є велика частка електроенергії в собівартості, або в зберіганні - це хлібопекарська галузь. Тут частка енергоносіїв у кінцевому виробництві є значною
Він зазначив, що також досить значна витрата на електроенергію в зберіганні овочів та фруктів.
Ми розуміємо, що зараз врожай вже завершується до збору. Фактично об’єм, який ми будемо споживати овочів і фруктів буде зафіксований сьогодні на цілий рік, але споживаємо ми їх поступово. Відповідно до кожного місяця зберігання будуть долучатися певні витрати. І тут залежатиме, якщо буде стабільне енергопостачання, то звісно, що ця частка не буде такою значною. Буде не суттєве здорожчання. Якщо доведеться в певні періоди переходити овочесховища на генератори, то, на жаль, вартість електроенергії від генераторів буде вищою
За його словами, ситуація буде залежати від багатьох факторів, але вартість енергоносіїв завжди суттєво впливає на ціни нашиї харчів.
Нагадаємо
Споживча інфляція в Україні зросла до 8,6% у річному вимірі у вересні. Найбільше подорожчали яйця, одяг, взуття та послуги освіти, тоді як ціни на цукор та фрукти дещо знизилися.