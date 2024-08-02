Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Израиль и Ливан. Об этом говорится в сообщении консульской представительницы МИД Виктории Ши в связи с обострением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе, передает УНН.

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, МИД обновило рекомендации относительно пребывания граждан Украины на территории Израиля и Ливана.

"МИД рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок на территории, граничащие с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с Сектором Газа; территорий Западного берега реки Иордан", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД настоятельно рекомендует воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации ситуации с безопасностью, а тем гражданам Украины, которые находятся в этой стране, - покинуть ее территорию.

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