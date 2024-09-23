В МИД опровергли слухи о дипломатической должности Алины Гросу в Нью-Йорке

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о том, что певица Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке, отметив, что она не работает в системе дипломатической службы Украины, пишет УНН.

Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу «получила дипломатическую должность в Нью-Йорке». Учитывая резонанс этой информации в СМИ должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций - сообщили в МИД.

Напомним

Украинская артистка Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, где отметила, что она достойно будет представлять Украину и радуется, что получила такую важную миссию.