У МЗС спростували чутки про дипломатичну посаду Аліни Гросу в Нью-Йорку
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України заперечило, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. МЗС підкреслило, що Гросу не працює в системі дипломатичної служби України.
Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку, наголосивши, що вона не працює в системі дипломатичної служби України, пише УНН.
Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". Враховуючи резонанс цієї інформації в ЗМІ маємо офіційно розʼяснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій
Нагадаємо
Українська артистка Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, де зазначила, що вона гідно представлятиме Україну та радіє, що отримала таку поважну місію.