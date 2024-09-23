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У МЗС спростували чутки про дипломатичну посаду Аліни Гросу в Нью-Йорку

У МЗС спростували чутки про дипломатичну посаду Аліни Гросу в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 20451 перегляди

Міністерство закордонних справ України заперечило, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. МЗС підкреслило, що Гросу не працює в системі дипломатичної служби України.

Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію про те, що співачка Аліна Гросу отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку, наголосивши, що вона не працює в системі дипломатичної служби України, пише УНН.

Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". Враховуючи резонанс цієї інформації в ЗМІ маємо офіційно розʼяснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій

 - повідомили у МЗС.

Нагадаємо 

Українська артистка Аліна Гросу опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, де зазначила, що вона гідно представлятиме Україну та радіє, що отримала таку поважну місію. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
niu-iorkНью-Йорк
ukrainaУкраїна
instagramInstagram

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