В МИД объяснили, каких решений от партнеров ожидает Украина на фоне участия военных КНДР в войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает конкретные решения от западных союзников, которые могут помочь в войне с россией, особенно на фоне участия военных КНДР в войне. В частности, речь идет о дальнобойных ударах, сбивании российских дронов и ракет соседними государствами, наращивании оборонной промышленности и поставках систем ПВО. Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Помощь Запада, наших ближайших союзников, это не о благотворительности, это инвестиция в нашу общую трансатлантическую безопасность. Поэтому очень важно, чтобы те шаги, которые должны быть приняты, принимались также вовремя. Чтобы мы не допускали потери наших территорий, чтобы мы дальше не теряли наших людей, чтобы мы становились самодостаточными по некоторым направлениям. Очень нужно вот эти решения конвертировать в конкретные позиции, а они достаточно понятны и мы их доводим ежедневно до столиц наших союзников - сказал Сибига.

Он отметил, что первое решение, которое ожидает Украина - это снятие любых ограничений на применение дальнобойного оружия.

Это наше справедливое право. Я имею в виду на применение дальнобойного оружия по территории россии, по военным целям - добавил Сибига.

Второе решение - сбивание российских дронов и ракет над территорией Украины средствами ПВО соседних государств.

россия провоцирует, она тестирует реакцию стран НАТО, она тестирует системы НАТО. Наше предложение и призыв - наконец принять это решение - отметил министр.

Следующее решение - наращивание помощи украинских возможностей и оборонной промышленности.

Это уже неоднократно звучало, но еще раз повторюсь: Украина смогла после начала полномасштабного вторжения в 6 раз нарастить собственное производство различных типов вооружения. Это также и о времени и об экономии средств для наших союзников, потому что масштабирование нашего производства или дронов, или артиллерийских снарядов, или артиллерийских систем будет помогать нам становиться и сильнее, и самодостаточными, и экономить средства для наших союзников - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, фундаментальным приоритетом для Украины остаются средства ПВО.

Дополнительные средства ПВО, чтобы защитить наши главные города, чтобы защитить ядерные объекты на территории Украины. Я напомню, что у нас есть доказательства о том, что россия готовит удары по объектам ядерной инфраструктуры, поэтому мы должны их защищать, а мир должен твердо реагировать, чтобы этого не допустить - резюмировал министр.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина призывает Европу осознать, что войска КНДР сейчас ведут агрессивную войну в Европе против украинского государства, отметив, что пока Запад боится эскалации и колеблется, россия действует и идет на эскалацию.

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