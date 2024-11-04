У Зеленского ответили, требуют ли партнеры от Украины воздержаться от ударов по определенным объектам в рф

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 31704 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 55985 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 69028 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 79189 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 106290 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 109014 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 137991 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151567 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150054 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164275 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

08:19 • 62269 просмотра
Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

09:27 • 51838 просмотра
Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

11:10 • 34405 просмотра
рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

11:23 • 43294 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 62365 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 62365 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 106280 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 150563 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 149028 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 224839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 103908 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 111192 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 132157 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 137743 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 117091 просмотра
Актуальное
У Зеленского ответили, требуют ли партнеры от Украины воздержаться от ударов по определенным объектам в рф

У Зеленского ответили, требуют ли партнеры от Украины воздержаться от ударов по определенным объектам в рф

Киев  •  УНН

15:30 • 5672 просмотра

Read in English

Глава ОП заявил, что партнеры не выдвигают Украине требований относительно ударов по объектам рф. Он также опроверг информацию о прямых переговорах с россией по энергетической инфраструктуре.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя, требуют ли партнеры от Киева не бить по определенным объектам на территории рф, заявил, что от Украины никто ничего не требует.  Об этом он сказал  в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, требовали ли от Украины партнеры не бить по определенным объектам на территории рф, Ермак ответил: "У нас точно не требует никто ничего. Но безусловно мы знаем, что страны поддержат, если бы, например, что касается энергетической безопасности, если бы два таких соглашения, при посредничестве, например, Катара или другой страны, произошли". 

Ермак отметил, что страны поддержали бы это не потому, что их беспокоит, что происходит с россией, а в первую очередь, понимая, что для Украины важно, чтобы энергетическая система не была под постоянными атаками. 

Дополнение

Ермак прокомментировал новость издания Financial Times о том, что Украина и россия якобы ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. 

Он заявил, что Украина не ведет с россией  никаких переговоров. По энергетической безопасности возможны соглашения страны-посредника отдельно с Киевом и отдельно с москвой.

Украинское наступление на Курщину сорвало тайные переговоры с рф о частичном прекращении огня - WP17 августа 2024, 09:42 • 32941 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
financial-timesFinancial Times
andrii-yermakАндрей Ермак
katarКатар
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина