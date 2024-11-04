У Зеленского ответили, требуют ли партнеры от Украины воздержаться от ударов по определенным объектам в рф

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя, требуют ли партнеры от Киева не бить по определенным объектам на территории рф, заявил, что от Украины никто ничего не требует. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, требовали ли от Украины партнеры не бить по определенным объектам на территории рф, Ермак ответил: "У нас точно не требует никто ничего. Но безусловно мы знаем, что страны поддержат, если бы, например, что касается энергетической безопасности, если бы два таких соглашения, при посредничестве, например, Катара или другой страны, произошли".

Ермак отметил, что страны поддержали бы это не потому, что их беспокоит, что происходит с россией, а в первую очередь, понимая, что для Украины важно, чтобы энергетическая система не была под постоянными атаками.

Дополнение

Ермак прокомментировал новость издания Financial Times о том, что Украина и россия якобы ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Он заявил, что Украина не ведет с россией никаких переговоров. По энергетической безопасности возможны соглашения страны-посредника отдельно с Киевом и отдельно с москвой.

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