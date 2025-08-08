В Мелитополе прозвучала серия взрывов: часть города без света

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 2732 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22510 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18964 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17515 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29671 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18870 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42375 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48585 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28552 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96231 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 33885 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto8 августа, 02:56 • 25177 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 25375 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 28081 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 30581 просмотра
публикации
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 29712 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 31712 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 42401 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки8 августа, 04:04 • 48610 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96255 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Алексей Чернышов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 134245 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 150730 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 158322 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 148538 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 158268 просмотра
Актуальное
Facebook
Ми-8
Ми-24
Шахед-136
Тесла Модель Y

В Мелитополе прозвучала серия взрывов: часть города без света

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В Мелитополе прозвучала серия мощных взрывов после объявления ракетной опасности. Значительная часть города осталась без электроснабжения, пострадавших нет.

В Мелитополе прозвучала серия взрывов: часть города без света

В оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня прозвучала серия мощных взрывов, которые произошли спустя полчаса после объявления ракетной опасности. Из-за этого значительная часть города осталась без электроснабжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко. 

Детали

В 12:30 был взрыв, а сейчас также не слышали. 
Центр - слышали. 

- пишут местные. 

Детали

В городе Мелитополь за последние 30 минут прозвучали взрывы, что повлекло за собой масштабное отключение света. Пострадавших пока не зафиксировано, но жители города сообщают о панике и значительных неудобствах из-за отсутствия света. Спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения и оценкой последствий.

Хорошее окончание недели началось

- отметил Андрющенко.

На окраинах оккупированного Мелитополя взлетели в воздух пять "кадыровцев": ГУР показало видео02.08.2025, 14:53 • 5200 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна
Мелитополь