В Мелитополе прозвучала серия взрывов: часть города без света
Киев • УНН
В оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня прозвучала серия мощных взрывов, которые произошли спустя полчаса после объявления ракетной опасности. Из-за этого значительная часть города осталась без электроснабжения. Об этом пишет УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Детали
В 12:30 был взрыв, а сейчас также не слышали.
Центр - слышали.
Детали
В городе Мелитополь за последние 30 минут прозвучали взрывы, что повлекло за собой масштабное отключение света. Пострадавших пока не зафиксировано, но жители города сообщают о панике и значительных неудобствах из-за отсутствия света. Спасательные службы работают над восстановлением электроснабжения и оценкой последствий.
Хорошее окончание недели началось
