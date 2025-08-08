У Мелітополі пролунала серія вибухів: частина міста без світла
Київ • УНН
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів після оголошення ракетної небезпеки. Значна частина міста залишилася без електропостачання, постраждалих немає.
У окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні пролунала серія потужних вибухів, які сталися через півгодини після оголошення ракетної небезпеки. Через це значна частина міста залишилась без електропостачання. Про це пише УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенко.
Деталі
О 12:30 був вибух, а зараз також не чули.
Центр - чули.
Деталі
У місті Мелітополь за останні 30 хвилин пролунали вибухи, що спричинило масштабне відключення світла. Постраждалих наразі не зафіксовано, але мешканці міста повідомляють про паніку та значні незручності через відсутність світла. Рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання та оцінкою наслідків.
Файне закінчення тижня почалося
На околицях окупованого Мелітополя злетіли у повітря п'ять "кадирівців": ГУР показало відео02.08.25, 14:53 • 5206 переглядiв