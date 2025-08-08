У Мелітополі пролунала серія вибухів: частина міста без світла

$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 5136 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 29140 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 22026 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 20505 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 35049 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 20260 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 45890 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 51543 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 28754 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 97175 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
34%
755мм
Популярнi новини
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 36899 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto8 серпня, 02:56 • 28271 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 28399 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 31194 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36526 перегляди
Публікації
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 4372 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 35015 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 36999 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 45874 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки8 серпня, 04:04 • 51529 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Чернишов Олексій Михайлович
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Індія
Франція
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 135721 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 152115 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 159633 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 149771 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 159430 перегляди
Актуальне
Financial Times
Ґардіан
Fox News
Facebook
Мі-8

У Мелітополі пролунала серія вибухів: частина міста без світла

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів після оголошення ракетної небезпеки. Значна частина міста залишилася без електропостачання, постраждалих немає.

У Мелітополі пролунала серія вибухів: частина міста без світла

У окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні пролунала серія потужних вибухів, які сталися через півгодини після оголошення ракетної небезпеки. Через це значна частина міста залишилась без електропостачання. Про це пише УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенко. 

Деталі

О 12:30 був вибух, а зараз також не чули. 
Центр - чули. 

- пишуть місцеві. 

Деталі

У місті Мелітополь за останні 30 хвилин пролунали вибухи, що спричинило масштабне відключення світла. Постраждалих наразі не зафіксовано, але мешканці міста повідомляють про паніку та значні незручності через відсутність світла. Рятувальні служби працюють над відновленням електропостачання та оцінкою наслідків.

Файне закінчення тижня почалося

- зазначив Андрющенко.

На околицях окупованого Мелітополя злетіли у повітря п'ять "кадирівців": ГУР показало відео02.08.25, 14:53 • 5206 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна
Мелітополь