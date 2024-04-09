В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф

В Испании состоялась акция в поддержку украинских военнопленных, - международное сообщество призывают найти рычаги влияния на кремль, чтобы вернуть домой военных, которые находятся в российском плену. Об этом передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В столице Испании состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. Участники акции призвали международное сообщество найти рычаги влияния на страну-агрессора, чтобы вернуть домой пленников кремля - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько сотен участников прошли по улицам Мадрида с украинскими флагами и лозунгами в поддержку Украины, ВСУ и Защитников, оказавшихся в российском плену, а также гражданских украинцев, лишенных личной свободы.

Организаторы митинга подчеркнули важность распространять в Европе информацию о войне в Украине.

Это обязанность каждого украинца, кто в данный момент находится за рубежом. Именно сейчас такие акции особенно важны, ведь Украина нуждается в большей международной поддержке, а тысячи военных и гражданских украинцев находятся в российской неволе - информирует Координационный штаб.

Напомним,

Украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в российском плену. Все это осуществлялось с вопиющим пренебрежением к человеческому достоинству и вызвало долговременные физические и психические травмы. Об этом говорится в отчете Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

россия отказалась обменять пленных католиков и мусульман - Лубинец