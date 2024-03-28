В Луцке сегодня завершают отопительный сезон, горожан предупреждают о перебоях с горячей водой

В Луцке из-за прекращения отопительного сезона в течение дня ожидаются перебои с горячим водоснабжением. Об этом сообщает ГКП "Луцктепло", передает УНН.

Как сообщается, сегодня в Луцке завершается отопительный сезон. С 09:00 утра на котельных начали переводить теплогенерирующие оборудования с зимнего на летний режим работы.

Речь идет о полной остановке работающих котлов и насосов, соединение сетей котельных, которые в летний период работают в паре, настройка гидравлического режима работы тепловых сетей, розжиг летних котлов и включение летнего насосного оборудования.

Понятно, что в течение периода выполнения этих работ услуга по снабжению горячей водой временно будет отсутствовать. Однако, подача горячей воды для всех потребителей будет восстановлена в течение дня - говорится в сообщении.

Также в "Луцктепло" указали, что готовы восстановить отопление для больничных учреждений в случае необходимости и после их официального обращения.

Напомним

Также сегодня планируют завершать отопительный сезон в Киеве и в Днепре.

В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля