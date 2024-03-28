В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля

На следующей неделе, 7 апреля, в Одессе планируют завершить отопительный сезон. Об этом заявила сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет УНН.

Детали

В соответствии с распоряжением одесского городского головы, в этом году мы завершаем отопительный сезон 7 апреля - заявила Позднякова.

По ее словам, такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак

Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Дополнение

Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" призвала горожан своевременно платить за потребленное тепло, ведь предприятие входит в период ремонтной кампании.

Таким образом предприятию необходимы средства, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону.

Напомним

Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне.