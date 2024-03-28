В Одессе отопительный сезон планируют завершить 7 апреля
Киев • УНН
Отопительный сезон в Одессе планируют завершить 7 апреля из-за температурных показателей и сложной ситуации в энергетике, вызванной вражескими обстрелами, сообщила директор коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.
На следующей неделе, 7 апреля, в Одессе планируют завершить отопительный сезон. Об этом заявила сообщила директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова, пишет УНН.
Детали
В соответствии с распоряжением одесского городского головы, в этом году мы завершаем отопительный сезон 7 апреля
По ее словам, такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак
Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля27 марта 2024, 09:59 • 21602 просмотра
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Директор КП "Теплоснабжение города Одессы" призвала горожан своевременно платить за потребленное тепло, ведь предприятие входит в период ремонтной кампании.
Таким образом предприятию необходимы средства, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону.
Напомним
Учитывая погодные условия, местными властями принято решение о завершении отопительного сезона в Херсоне.
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