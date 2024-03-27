Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Отопительный сезон в Ужгороде заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования, сообщили в Ужгородском городском совете, пишет УНН.

Детали

"В Ужгороде с 1 апреля официально прекращается отопительный сезон", - сообщили в горсовете в соцсетях.

Такое решение, как указано, поддержали сегодня во время очередного заседания члены исполнительного комитета горсовета.

Также, согласно документу, при необходимости отопительный период продлят в учреждениях здравоохранения и образования.

Дополнение

Отопительный сезон в этом году раньше обычного завершают или приостанавливают уже несколько областных центров. В частности, речь идет о Киеве, Днепре, Львове, Харькове.

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза