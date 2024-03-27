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Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Отопительный сезон в Ужгороде завершат 1 апреля

Киев  •  УНН

27 марта 2024, 09:59  •  12626 просмотра

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Отопительный сезон в Ужгороде официально заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования по решению исполнительного комитета городского совета.

Отопительный сезон в Ужгороде заканчивается 1 апреля, но при необходимости может быть продлен в учреждениях здравоохранения и образования, сообщили в Ужгородском городском совете, пишет УНН.

Детали

"В Ужгороде с 1 апреля официально прекращается отопительный сезон", - сообщили в горсовете в соцсетях.

Такое решение, как указано, поддержали сегодня во время очередного заседания члены исполнительного комитета горсовета.

Также, согласно документу, при необходимости отопительный период продлят в учреждениях здравоохранения и образования.

Дополнение

Отопительный сезон в этом году раньше обычного завершают или приостанавливают уже несколько областных центров. В частности, речь идет о Киеве, Днепре, Львове, Харькове.

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза19 марта 2024, 12:40 • 22045 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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