Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

В Украине в этом году отопительный сезон, ввиду плюсовой температуры, завершится досрочно. Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в интервью Le Figaro, которое цитирует пресс-служба компании, пишет УНН.

Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта - сказал Чернышов.

При этом глава Нафтогаза указал, что "Украина спокойно пережила зиму".

"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны россии, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно", - отметил он.

Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго