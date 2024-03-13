Во время отопительного сезона в Украине значительно возросло потребление электроэнергии - Минэнерго

Украинская промышленность во время отопительного сезона увеличила потребление электроэнергии на 23%. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что стабильность и бесперебойность электроснабжения, которую обеспечила успешная ремонтная кампания в энергетике, координируемая Минэнерго, позволила нарастить темпы работы украинской промышленности.

За ноябрь - февраль 2023 - 2024 годов объемы потребления электроэнергии промышленностью составили около 9,38 млрд кВт-ч. Это на 23% больше, чем потреблено за аналогичный период прошлого года (7,61 млрд кВт-ч). В частности, в ноябре 2023 года рост составил 25,75% (к аналогичному периоду предыдущего года), в декабре - 37,56%, в январе 2024 года - 27,58%, в феврале - 6,17% - заявили в Министерстве энергетики Украины.

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Дополнение

Кроме того, увеличились почти на 12% также и объемы потребления электроэнергии населением (12,64 млрд кВт*ч против 11,3 млрд кВт*ч).

Всего за ноябрь - февраль 2023/2024 отечественные энергогенерирующие предприятия произвели более 41,53 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 16% превышает объем производства во время ОЗП 2022/2023 года.

В Минэнерго добавляют, что большую часть этой электроэнергии произвели украинские АЭС - 22,17 млрд кВт-ч, что на 22% больше, чем было произведено атомными станциями за этот же период прошлого года.

Также улучшила показатели выработки гидрогенерация, выработав 4,16 млрд кВт-ч, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 года, тепловая генерация (выработала 13 млрд кВт*ч, что почти на 10% больше, чем за предыдущий зимний период) и генерация из ВИЭ (2,03 млрд кВт*ч, что на 25% больше, чем во время ОЗП 2022/2023 года) - подытожили в министерстве.

Напомним,

Украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали накопили на 236 тысяч тонн угля больше, чем планировалось, и имеют в запасах более 1 миллиона тонн для успешного завершения отопительного сезона.