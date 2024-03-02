Міненерго: ТЕС і ТЕЦ накопичили більше вугілля, ніж планували, його достатньо для завершення опалювального сезону
Київ • УНН
Українські теплові електростанції та теплоелектроцентралі накопичили на 236 тисяч тонн вугілля більше, ніж планувалося, і мають у запасах понад 1 мільйон тонн для успішного завершення опалювального сезону.
Українські теплові електростанції та теплоелектроцентралі накопичили на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом, а саме - понад 1 млн тонн, щоб успішно завершити опалювальний сезон, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.
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"Українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо залишків вугілля на складах для успішного завершення опалювального сезону. Станом на кінець лютого 2024 року на складах об’єктів теплової генерації накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля. Це на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося графіком, затвердженим Міністерством енергетики України перед опалювальним сезоном 2023-2024 років", - повідомили у Міненерго.
Зокрема, як повідомляється, на кінець лютого державна компанія "Центренерго" накопичила на своїх складах на понад 161 тисячу тонн більше, ніж передбачалося графіком накопичення.
"Такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі вугледобувних та енергетичних компаній, координованій Міненерго. Накопичення достатньої кількості вугілля дозволить енергетикам впевнено завершити опалювальний сезон", - зазначив заступник міністра енергетики Олександр Хейло.
У Міненерго вказали, що завдяки масштабній ремонтній кампанії в енергетиці до кінця 2023 року вдалося відновити та додати до енергосистеми понад 2,2 ГВт потужності. Станом на 2 березня в резерві 13 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ.
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