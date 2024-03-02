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Минэнерго: ТЭС и ТЭЦ накопили больше угля, чем планировали, его достаточно для завершения отопительного сезона

Минэнерго: ТЭС и ТЭЦ накопили больше угля, чем планировали, его достаточно для завершения отопительного сезона

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:44  •  3542 просмотра

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Украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали накопили на 236 тысяч тонн угля больше, чем планировалось, и имеют в запасах более 1 миллиона тонн для успешного завершения отопительного сезона.

Украинские тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали накопили на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом, а именно - более 1 млн тонн, чтобы успешно завершить отопительный сезон, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Детали

"Украинские ТЭС и ТЭЦ имеют достаточно остатков угля на складах для успешного завершения отопительного сезона. По состоянию на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023-2024 годов", - сообщили в Минэнерго.

В частности, как сообщается, на конец февраля государственная компания "Центрэнерго" накопила на своих складах на более 161 тысячу тонн больше, чем предполагалось графиком накопления. 

"Такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе угледобывающих и энергетических компаний, координируемой Минэнерго. Накопление достаточного количества угля позволит энергетикам уверенно завершить отопительный сезон", - отметил заместитель министра энергетики Александр Хейло. 

В Минэнерго указали, что благодаря масштабной ремонтной кампании в энергетике до конца 2023 года удалось восстановить и добавить в энергосистему более 2,2 ГВт мощности. По состоянию на 2 марта в резерве 13 единиц генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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