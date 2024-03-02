Україна знову надала аварійну допомогу Польщі електрикою, в Одесі знеструмлення через атаку рф - Міненерго
Київ • УНН
В Україні понад 350 споживачів у 4 населених пунктах були позбавлені газопостачання через пошкодження сталевого газопроводу у Харківській області, а 144 жителі квартир в Одесі залишилися без світла через атаку безпілотника.
Україна знову надавала аварійну допомогу польській енергосистемі, дефіциту електрики не фіксують. При цьому в Одесі внаслідок нічної ворожої атаки знеструмлено 144 споживачі, є відключення світла через обстріли у Чернігівській області, на Харківщині - пошкоджено газопровід, без газу залишилися 4 населених пункти. Про це повідомили в Міненерго у суботу, пише УНН.
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"Дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Учора на запит Польщі Україна надавала аварійну допомогу польській енергосистемі з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт-год", - повідомили у відомстві.
У резерві, як зазначається, - 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні "у разі потреби". Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
Наслідки обстрілів
Через бойові дії, як вказано, відключилась повітряна лінія 110 кВ у прифронтовому районі Харківської області, внаслідок чого знеструмилась підстанція 110 кВ, яка живить побутових споживачів. Усіх абонентів заживлено протягом години.
Також на Харківщині, за повідомленням, пошкоджено сталевий надземний розподільний газопровід, припинено газопостачання до 4 населених пунктів (понад 350 абонентів).
На Чернігівщині, як вказано, стався обстріл повітряних ліній 0,4 кВ у двох громадах, характер та перелік пошкоджень встановлюється, є знеструмлені споживачі.
"В Одесі знеструмлено 144 споживачів у багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок ворожої дронової атаки", - повідомили в Міненерго.
У прогоні опор ПЛ 330 кВ у Запорізькій області виявлено розкрадання понад 16 км проводу і 1,7 км грозотросу. Ділянка була без напруги. На місце викликано поліцію.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 153 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 8779 МВт*год.