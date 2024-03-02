Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго
Киев • УНН
В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.
Украина снова оказывала аварийную помощь польской энергосистеме, дефицита электричества не фиксируют. При этом в Одессе в результате ночной вражеской атаки обесточены 144 потребителя, есть отключения света из-за обстрелов в Черниговской области, в Харьковской области - поврежден газопровод, без газа остались 4 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Генерация
"Дефицита в энергосистеме не наблюдается. Вчера на запрос Польши Украина оказывала аварийную помощь польской энергосистеме с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 суммарной величиной 1540 МВт-ч", - сообщили в ведомстве.
В резерве, как отмечается, - 11 блоков и 3 корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы "в случае необходимости". Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
Последствия обстрелов
Из-за боевых действий, как указано, отключилась воздушная линия 110 кВ в прифронтовом районе Харьковской области, в результате чего обесточилась подстанция 110 кВ, питающая бытовых потребителей. Всех абонентов запитали в течение часа.
Также в Харьковской области, по сообщению, поврежден стальной надземный распределительный газопровод, прекращено газоснабжение в 4 населенных пункта (более 350 абонентов).
В Черниговской области, как указано, произошел обстрел воздушных линий 0,4 кВ в двух громадах, характер и перечень повреждений устанавливается, есть обесточенные потребители.
"В Одессе обесточены 144 потребителей в многоквартирном доме, который пострадал в результате вражеской дроновой атаки", - сообщили в Минэнерго.
В прогоне опор ВЛ 330 кВ в Запорожской области обнаружено хищение более 16 км провода и 1,7 км грозотроса. Участок был без напряжения. На место вызвана полиция.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 153 МВт-ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 8779 МВт-ч.
Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго
В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф
Завтра в Одессе и области будет объявлен траур из-за человеческих жертв в результате атаки российского беспилотника.
"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР
Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".
В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.
Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"
Движение "АТЕШ" сообщило о движении российских военных грузов в оккупированном Крыму.
Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС
Ребенка нашли мертвым под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе; погибли 3 человека и еще 8 получили ранения.
Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты
Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер
Количество жертв российской атаки на Одессу увеличилось до трех человек - Кипер.
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов - Кипер
В результате ночной атаки рф на Одессу погибли два человека, продолжается разбор завалов, сообщил Кипер.
Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области
54-летний мужчина погиб на улице в Станиславе Херсонской области во время российского обстрела.