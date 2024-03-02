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Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:16  •  9833 просмотра

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В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.

Украина снова оказывала аварийную помощь польской энергосистеме, дефицита электричества не фиксируют. При этом в Одессе в результате ночной вражеской атаки обесточены 144 потребителя, есть отключения света из-за обстрелов в Черниговской области, в Харьковской области - поврежден газопровод, без газа остались 4 населенных пункта. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Генерация

"Дефицита в энергосистеме не наблюдается. Вчера на запрос Польши Украина оказывала аварийную помощь польской энергосистеме с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 суммарной величиной 1540 МВт-ч", - сообщили в ведомстве.

В резерве, как отмечается, - 11 блоков и 3 корпуса генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ, которые будут задействованы "в случае необходимости". Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Последствия обстрелов

Из-за боевых действий, как указано, отключилась воздушная линия 110 кВ в прифронтовом районе Харьковской области, в результате чего обесточилась подстанция 110 кВ, питающая бытовых потребителей. Всех абонентов запитали в течение часа.

Также в Харьковской области, по сообщению, поврежден стальной надземный распределительный газопровод, прекращено газоснабжение в 4 населенных пункта (более 350 абонентов).

В Черниговской области, как указано, произошел обстрел воздушных линий 0,4 кВ в двух громадах, характер и перечень повреждений устанавливается, есть обесточенные потребители.

Одессе обесточены 144 потребителей в многоквартирном доме, который пострадал в результате вражеской дроновой атаки", - сообщили в Минэнерго.

В прогоне опор ВЛ 330 кВ в Запорожской области обнаружено хищение более 16 км провода и 1,7 км грозотроса. Участок был без напряжения. На место вызвана полиция.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 153 МВт-ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 8779 МВт-ч.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Україна знову надала аварійну допомогу Польщі електрикою, в Одесі знеструмлення через атаку рф - Міненерго
Ukraine again provides emergency electricity to Poland, Odesa faces blackout due to Russian attack - Energy Ministry
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Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.

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