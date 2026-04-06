В Луцке девушка устроила стрельбу, одна из пуль попала в троллейбус
Киев • УНН
Молодая девушка открыла хаотичную стрельбу на Театральной площади в Луцке и попала в окно троллейбуса. Пострадавших нет, полиция открыла производство.
В Луцке молодая девушка устроила стрельбу, одна из пуль попала в троллейбус на остановке общественного транспорта, правоохранители уже зарегистрировали производство. Об этом сообщили в Муниципальной страже Луцкого городского совета, передает УНН.
В Луцке на Театральной площади молодая девушка устроила своеобразный "тир", хаотично стреляя вокруг
Мужчина устроил стрельбу со взрывом посреди улицы в Одессе, его задержали - полиция28.03.26, 12:26 • 4228 просмотров
Как сообщили в Муниципальной страже, в результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. Ударом было повреждено окно транспортного средства.
Обошлось без пострадавших — пассажиры и водитель не получили травм. Самое главное, что прохожих она не травмировала, потому что в это время было довольно людно
Правоохранители уже отреагировали на происшествие, по данному факту зарегистрировано производство, продолжаются следственные действия.
В центре Тернополя ночью из-за конфликта двух компаний произошла стрельба04.04.26, 13:06 • 12807 просмотров