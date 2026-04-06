В Луцке девушка устроила стрельбу, одна из пуль попала в троллейбус

В Луцке молодая девушка устроила стрельбу, одна из пуль попала в троллейбус на остановке общественного транспорта, правоохранители уже зарегистрировали производство. Об этом сообщили в Муниципальной страже Луцкого городского совета, передает УНН.

Как сообщили в Муниципальной страже, в результате одна из пуль попала в троллейбус, который как раз осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. Ударом было повреждено окно транспортного средства.

Обошлось без пострадавших — пассажиры и водитель не получили травм. Самое главное, что прохожих она не травмировала, потому что в это время было довольно людно