В центре Тернополя ночью из-за конфликта двух компаний произошла стрельба
Киев • УНН
На улице Шевченко 32-летний мужчина применил травматический пистолет во время драки. Полиция устанавливает обстоятельства ранения 21-летнего местного жителя.
Ночная стрельба произошла в центре Тернополя из-за конфликта двух компаний, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в Тернопольской области в субботу, пишет УНН.
Детали
Сообщение о том, что в центре города, на улице Шевченко, были слышны выстрелы, полиция получила в пятницу, 3 апреля, около 23:30.
Правоохранители установили, что выстрелы были произведены из травматического пистолета "Форт-17".
По предварительным данным, конфликт возник между двумя компаниями и перерос в драку. Во время спора 32-летний тернополянин достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и во время потасовки один выстрел в сторону 21-летнего местного жителя
В результате инцидента, как отмечается, "потерпевший получил незначительные травмы". Медики, выезжавшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь без госпитализации.
У правонарушителя полицейские изъяли пистолет. Как выяснилось, мужчина имел разрешение на оружие.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина устроил стрельбу со взрывом посреди улицы в Одессе, его задержали - полиция28.03.26, 12:26 • 4187 просмотров