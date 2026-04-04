Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
У центрі Тернополя вночі через конфлікт двох компаній сталася стрілянина

Київ • УНН

 • 4248 перегляди

На вулиці Шевченка 32-річний чоловік застосував травматичний пістолет під час бійки. Поліція встановлює обставини поранення 21-річного місцевого жителя.

У центрі Тернополя вночі через конфлікт двох компаній сталася стрілянина

Нічна стрілянина сталася у центрі Тернополя через конфлікт двох компаній, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Тернопільській області у суботу, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про те, що в центрі міста, на вулиці Шевченка, було чути постріли, поліція отримала у п’ятницю, 3 квітня, близько 23:30.

Правоохоронці встановили, що постріли були здійснені з травматичного пістолета "Форт-17".

За попередніми даними, конфлікт виник між двома компаніями та переріс у бійку. Під час суперечки 32-річний тернополянин дістав пістолет і здійснив кілька пострілів угору та під час шарпанини один постріл у бік 21-річного місцевого жителя

- повідомили у поліції.

У результаті інциденту, як зазначається, "потерпілий отримав незначні травми". Медики, які виїжджали на місце події, надали йому медичну допомогу без госпіталізації.

У правопорушника поліцейські вилучили пістолет. Як з’ясувалося, чоловік мав дозвіл на зброю.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Юлія Шрамко

Кримінал
Сутички
Національна поліція України
Тернопіль