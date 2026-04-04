У центрі Тернополя вночі через конфлікт двох компаній сталася стрілянина
Київ • УНН
На вулиці Шевченка 32-річний чоловік застосував травматичний пістолет під час бійки. Поліція встановлює обставини поранення 21-річного місцевого жителя.
Нічна стрілянина сталася у центрі Тернополя через конфлікт двох компаній, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в Тернопільській області у суботу, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про те, що в центрі міста, на вулиці Шевченка, було чути постріли, поліція отримала у п’ятницю, 3 квітня, близько 23:30.
Правоохоронці встановили, що постріли були здійснені з травматичного пістолета "Форт-17".
За попередніми даними, конфлікт виник між двома компаніями та переріс у бійку. Під час суперечки 32-річний тернополянин дістав пістолет і здійснив кілька пострілів угору та під час шарпанини один постріл у бік 21-річного місцевого жителя
У результаті інциденту, як зазначається, "потерпілий отримав незначні травми". Медики, які виїжджали на місце події, надали йому медичну допомогу без госпіталізації.
У правопорушника поліцейські вилучили пістолет. Як з’ясувалося, чоловік мав дозвіл на зброю.
Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
