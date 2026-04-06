У Луцьку дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус

У Луцьку молода дівчина влаштувала стрілянину, одна з куль влучила у тролейбус на зупинці громадського транспорту, правоохоронці вже зареєстрували провадження. Про це повідомили у Муніципальній варті Луцької міської ради, передає УНН.

Як повідомили у Муніципальній варті, у результаті одна з куль влучила у тролейбус, який саме здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці громадського транспорту. Ударом було пошкоджено вікно транспортного засобу.

Обійшлося без постраждалих — пасажири та водій не зазнали травм. Найголовніше, що перехожих вона не травмувала бо в цей час було досить людно