В Ливане в результате израильских ударов в Пасхальное воскресенье погибли по меньшей мере 11 человек, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате атак на Бейрут и юг Ливана погибли 11 человек, включая 4-летнего ребенка. Более миллиона жителей страны стали вынужденными переселенцами.
По меньшей мере 11 человек погибли в Ливане в воскресенье в результате израильских авиаударов по югу страны и Бейруту. Среди жертв есть ребенок, а десятки людей получили ранения, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате удара по деревне Кфархата на юге страны погибли семь человек, среди них 4-летний ребенок. Еще четыре человека погибли после удара по району Джна в Бейруте, где также ранения получили 39 человек.
Удар по Кфархате произошел после того, как израильские военные ночью издали приказ об эвакуации жителей деревни. В течение дня столица Ливана слышала серию взрывов и полеты военной авиации на малой высоте. По данным государственных СМИ, южные пригороды Бейрута за день подверглись восьми авиаударам.
Один из самых тяжелых дней для Ливана за время эскалации
Обстрелы произошли в Пасхальное воскресенье, когда ливанские христиане отмечали праздник. По оценкам Reuters, это был один из самых тяжелых дней для страны с начала нынешнего обострения боевых действий в начале прошлого месяца.
Ранее в воскресенье ливанская армия сообщила о гибели одного своего военнослужащего в результате израильского удара на юге Ливана. Накануне израильские военные также опубликовали предупреждение об эвакуации для района пограничного пункта Маснаа на границе с Сирией, заявив, что его использует "Хезболла" в военных целях.
Число жертв в Ливане растет
По данным Министерства здравоохранения Ливана, по состоянию на воскресенье в результате израильских ударов в стране погиб уже 1461 человек. Только примерно за последние сутки число погибших возросло на 39 человек.
Более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами. Израиль, со своей стороны, заявляет, что стремится установить "зону безопасности" глубиной до 30 км вглубь ливанской территории и уже издал приказы об эвакуации, которые охватывают около 15% территории страны.
