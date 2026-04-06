В Ливане в результате израильских ударов в Пасхальное воскресенье погибли по меньшей мере 11 человек, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 3752 просмотра

В результате атак на Бейрут и юг Ливана погибли 11 человек, включая 4-летнего ребенка. Более миллиона жителей страны стали вынужденными переселенцами.

По меньшей мере 11 человек погибли в Ливане в воскресенье в результате израильских авиаударов по югу страны и Бейруту. Среди жертв есть ребенок, а десятки людей получили ранения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате удара по деревне Кфархата на юге страны погибли семь человек, среди них 4-летний ребенок. Еще четыре человека погибли после удара по району Джна в Бейруте, где также ранения получили 39 человек.

Удар по Кфархате произошел после того, как израильские военные ночью издали приказ об эвакуации жителей деревни. В течение дня столица Ливана слышала серию взрывов и полеты военной авиации на малой высоте. По данным государственных СМИ, южные пригороды Бейрута за день подверглись восьми авиаударам.

Один из самых тяжелых дней для Ливана за время эскалации

Обстрелы произошли в Пасхальное воскресенье, когда ливанские христиане отмечали праздник. По оценкам Reuters, это был один из самых тяжелых дней для страны с начала нынешнего обострения боевых действий в начале прошлого месяца.

Штаб итальянских миротворцев в Ливане попал под ракетный удар02.04.26, 21:24 • 5409 просмотров

Ранее в воскресенье ливанская армия сообщила о гибели одного своего военнослужащего в результате израильского удара на юге Ливана. Накануне израильские военные также опубликовали предупреждение об эвакуации для района пограничного пункта Маснаа на границе с Сирией, заявив, что его использует "Хезболла" в военных целях.

Число жертв в Ливане растет

По данным Министерства здравоохранения Ливана, по состоянию на воскресенье в результате израильских ударов в стране погиб уже 1461 человек. Только примерно за последние сутки число погибших возросло на 39 человек.

Более миллиона человек в Ливане стали вынужденными переселенцами. Израиль, со своей стороны, заявляет, что стремится установить "зону безопасности" глубиной до 30 км вглубь ливанской территории и уже издал приказы об эвакуации, которые охватывают около 15% территории страны.

Израиль нанес удар по Бейруту, США предупредили об угрозе атак Ирана на университеты03.04.26, 23:40 • 5715 просмотров

