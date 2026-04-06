У Лівані внаслідок ізраїльських ударів у Великодню неділю загинули щонайменше 11 людей, серед них дитина

Фото: Reuters

Щонайменше 11 людей загинули в Лівані в неділю внаслідок ізраїльських авіаударів по півдню країни та Бейруту. Серед жертв є дитина, а десятки людей дістали поранення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що внаслідок удару по селу Кфархата на півдні країни загинули семеро людей, серед них 4-річна дитина. Ще чотири людини загинули після удару по району Джна в Бейруті, де також поранення дістали 39 осіб.

Фото: Reuters

Удар по Кфархаті стався після того, як ізраїльські військові вночі видали наказ про евакуацію мешканців села. Протягом дня столиця Лівану чула серію вибухів і польоти військової авіації на малій висоті. За даними державних ЗМІ, південні передмістя Бейрута за день зазнали восьми авіаударів.

Один із найважчих днів для Лівану за час ескалації

Обстріли відбулися у Великодню неділю, коли ліванські християни відзначали свято. За оцінками Reuters, це був один із найважчих днів для країни з початку нинішнього загострення бойових дій на початку минулого місяця.

Штаб італійських миротворців у Лівані потрапив під ракетний удар

Раніше в неділю ліванська армія повідомила про загибель одного свого військовослужбовця внаслідок ізраїльського удару на півдні Лівану. Напередодні ізраїльські військові також опублікували попередження про евакуацію для району прикордонного пункту Маснаа на кордоні з Сирією, заявивши, що його використовує "Хезболла" у військових цілях.

Кількість жертв у Лівані зростає

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, станом на неділю внаслідок ізраїльських ударів у країні загинула вже 1461 людина. Лише приблизно за останню добу кількість загиблих зросла на 39 осіб.

Фото: Reuters

Понад мільйон людей у Лівані стали вимушеними переселенцями. Ізраїль, зі свого боку, заявляє, що прагне встановити "зону безпеки" глибиною до 30 км углиб ліванської території та вже видав накази про евакуацію, які охоплюють близько 15% території країни.

Ізраїль завдав удару по Бейруту, США попередили про загрозу атак Ірану на університети