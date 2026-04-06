У Лівані внаслідок ізраїльських ударів у Великодню неділю загинули щонайменше 11 людей, серед них дитина

В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 37922 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 83664 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 96584 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 112593 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 96432 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 103009 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52149 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 109637 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37667 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Популярнi новини
У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівкуVideo5 квітня, 20:36 • 12436 перегляди
російський порт усть-луга відновив перевалку нафти після атак дронів5 квітня, 21:13 • 11338 перегляди
Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблемуPhoto5 квітня, 22:13 • 8752 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto01:20 • 12424 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 10041 перегляди
Публікації
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 96585 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 103010 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 109637 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 89290 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 88389 перегляди
У Лівані внаслідок ізраїльських ударів у Великодню неділю загинули щонайменше 11 людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 3830 перегляди

Внаслідок атак на Бейрут та південь Лівану загинули 11 осіб включаючи 4-річну дитину. Понад мільйон мешканців країни стали вимушеними переселенцями.

Щонайменше 11 людей загинули в Лівані в неділю внаслідок ізраїльських авіаударів по півдню країни та Бейруту. Серед жертв є дитина, а десятки людей дістали поранення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що внаслідок удару по селу Кфархата на півдні країни загинули семеро людей, серед них 4-річна дитина. Ще чотири людини загинули після удару по району Джна в Бейруті, де також поранення дістали 39 осіб.

Фото: Reuters

Удар по Кфархаті стався після того, як ізраїльські військові вночі видали наказ про евакуацію мешканців села. Протягом дня столиця Лівану чула серію вибухів і польоти військової авіації на малій висоті. За даними державних ЗМІ, південні передмістя Бейрута за день зазнали восьми авіаударів.

Один із найважчих днів для Лівану за час ескалації

Обстріли відбулися у Великодню неділю, коли ліванські християни відзначали свято. За оцінками Reuters, це був один із найважчих днів для країни з початку нинішнього загострення бойових дій на початку минулого місяця.

Штаб італійських миротворців у Лівані потрапив під ракетний удар02.04.26, 21:24 • 5409 переглядiв

Раніше в неділю ліванська армія повідомила про загибель одного свого військовослужбовця внаслідок ізраїльського удару на півдні Лівану. Напередодні ізраїльські військові також опублікували попередження про евакуацію для району прикордонного пункту Маснаа на кордоні з Сирією, заявивши, що його використовує "Хезболла" у військових цілях.

Кількість жертв у Лівані зростає

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, станом на неділю внаслідок ізраїльських ударів у країні загинула вже 1461 людина. Лише приблизно за останню добу кількість загиблих зросла на 39 осіб.

Фото: Reuters

Понад мільйон людей у Лівані стали вимушеними переселенцями. Ізраїль, зі свого боку, заявляє, що прагне встановити "зону безпеки" глибиною до 30 км углиб ліванської території та вже видав накази про евакуацію, які охоплюють близько 15% території країни.

Ізраїль завдав удару по Бейруту, США попередили про загрозу атак Ірану на університети03.04.26, 23:40 • 5717 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Село
Сутички
Ліван
Сирія