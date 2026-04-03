Ізраїль завдав удару по Бейруту, США попередили про загрозу атак Ірану на університети
Київ • УНН
ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах Хезболли в Бейруті після евакуації мешканців. США застерігають про можливі атаки Ірану на ліванські університети.
Ізраїль у п’ятницю завдав авіаударів по Бейруту, заявивши, що ціллю була "терористична інфраструктура". Про це повідомляє Reuters із посиланням на ізраїльських військових, а посольство США в Лівані водночас попередило про можливі атаки Ірану та пов’язаних із ним угруповань на університети в країні, пише УНН.
Деталі
Перед ударами армія Ізраїлю закликала мешканців семи районів у південних передмістях Бейрута терміново евакуюватися, попередивши про неминучі обстріли. За даними Reuters, у місті пролунали щонайменше три потужні вибухи близько заходу сонця. Ліванські медіа повідомили, що під удар потрапили південні передмістя столиці, які вважаються опорним районом "Хезболли".
Штаб італійських миротворців у Лівані потрапив під ракетний удар02.04.26, 21:24 • 5172 перегляди
Ізраїльська армія не уточнила, які саме об’єкти були уражені. Інформації про загиблих або масштаби руйнувань наразі не оприлюднювали. На тлі ескалації Ізраїль також заявляє про намір утримувати південь Лівану до річки Літані в межах так званої "зони безпеки".
США попередили про ризик атак на університети
Посольство США в Бейруті заявило, що Іран і пов’язані з ним угруповання "можуть мати намір атакувати університети в Лівані". Попередження з’явилося після того, як Тегеран пригрозив помстою американським університетам у регіоні після ударів по навчальних закладах в Ірані.
На цьому тлі Американський університет Бейрута перевів заняття в онлайн-формат на початку тижня. Посольство США також повторно закликало своїх громадян залишити Ліван через погіршення безпекової ситуації.
Ізраїль окупує частини Лівану та не впустить понад 600 тис. жителів через боротьбу з "Хезболлою"31.03.26, 16:55 • 4594 перегляди