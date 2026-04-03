Израиль нанес удар по Бейруту, США предупредили об угрозе атак Ирана на университеты

Фото: Reuters

Израиль в пятницу нанес авиаудары по Бейруту, заявив, что целью была "террористическая инфраструктура". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных, а посольство США в Ливане тем временем предупредило о возможных атаках Ирана и связанных с ним группировок на университеты в стране, пишет УНН.

Детали

Перед ударами армия Израиля призвала жителей семи районов в южных пригородах Бейрута срочно эвакуироваться, предупредив о неминуемых обстрелах. По данным Reuters, в городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва около захода солнца. Ливанские медиа сообщили, что под удар попали южные пригороды столицы, которые считаются опорным районом "Хезболлы".

Израильская армия не уточнила, какие именно объекты были поражены. Информации о погибших или масштабах разрушений пока не обнародовали. На фоне эскалации Израиль также заявляет о намерении удерживать юг Ливана до реки Литани в рамках так называемой "зоны безопасности".

США предупредили о риске атак на университеты

Посольство США в Бейруте заявило, что Иран и связанные с ним группировки "могут намереваться атаковать университеты в Ливане". Предупреждение появилось после того, как Тегеран пригрозил местью американским университетам в регионе после ударов по учебным заведениям в Иране.

На этом фоне Американский университет Бейрута перевел занятия в онлайн-формат в начале недели. Посольство США также повторно призвало своих граждан покинуть Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

