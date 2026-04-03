Графики отключений электроэнергии
Израиль нанес удар по Бейруту, США предупредили об угрозе атак Ирана на университеты

Киев • УНН

 • 580 просмотра

ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам Хезболлы в Бейруте после эвакуации жителей. США предостерегают о возможных атаках Ирана на ливанские университеты.

Израиль нанес удар по Бейруту, США предупредили об угрозе атак Ирана на университеты
Фото: Reuters

Израиль в пятницу нанес авиаудары по Бейруту, заявив, что целью была "террористическая инфраструктура". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных, а посольство США в Ливане тем временем предупредило о возможных атаках Ирана и связанных с ним группировок на университеты в стране, пишет УНН.

Детали

Перед ударами армия Израиля призвала жителей семи районов в южных пригородах Бейрута срочно эвакуироваться, предупредив о неминуемых обстрелах. По данным Reuters, в городе прогремели по меньшей мере три мощных взрыва около захода солнца. Ливанские медиа сообщили, что под удар попали южные пригороды столицы, которые считаются опорным районом "Хезболлы".

Штаб итальянских миротворцев в Ливане попал под ракетный удар02.04.26, 21:24 • 5168 просмотров

Израильская армия не уточнила, какие именно объекты были поражены. Информации о погибших или масштабах разрушений пока не обнародовали. На фоне эскалации Израиль также заявляет о намерении удерживать юг Ливана до реки Литани в рамках так называемой "зоны безопасности".

США предупредили о риске атак на университеты

Посольство США в Бейруте заявило, что Иран и связанные с ним группировки "могут намереваться атаковать университеты в Ливане". Предупреждение появилось после того, как Тегеран пригрозил местью американским университетам в регионе после ударов по учебным заведениям в Иране.

На этом фоне Американский университет Бейрута перевел занятия в онлайн-формат в начале недели. Посольство США также повторно призвало своих граждан покинуть Ливан из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Израиль оккупирует части Ливана и не впустит более 600 тысяч жителей из-за борьбы с «Хезболлой»31.03.26, 16:55 • 4588 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Reuters
Ливан
Соединённые Штаты
Иран