В Литве обсуждают запрет россиянам и белорусам участвовать в спортивных турнирах

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Правительство Литвы рассматривает запрет гражданам РФ и Беларуси участвовать в спортивных и научных мероприятиях. Это позволит ссылаться на национальную безопасность.

Фото: LRT

Правительство Литвы рассматривает возможность законодательно запретить гражданам россии и беларуси участвовать в международных спортивных и научных мероприятиях, которые проходят в стране. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Министр образования Литвы Раминта Поповене заявила, что соответствующие предложения уже переданы в Министерство иностранных дел. По ее словам, речь идет о дополнительных ограничениях для представителей стран-агрессоров в сфере спорта, науки и образования.

В мае мы представили Министерству иностранных дел предложение включить в закон об ограничительных мерах дополнительные ограничения, которые будут препятствовать участию граждан стран-агрессоров в международных образовательных, научных, учебных и спортивных мероприятиях, проводимых в Литве

– заявила Поповене.

На данный момент в Литве уже действуют рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Если же они участвуют в турнирах, то должны подписать декларацию с осуждением войны против Украины и не имеют права использовать национальную символику.

В спортивной среде Литвы считают, что закрепление такого запрета на уровне закона позволит федерациям ссылаться на вопросы национальной безопасности и избежать обвинений в дискриминации.

