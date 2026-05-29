В Литве обсуждают запрет россиянам и белорусам участвовать в спортивных турнирах
Киев • УНН
Правительство Литвы рассматривает запрет гражданам РФ и Беларуси участвовать в спортивных и научных мероприятиях. Это позволит ссылаться на национальную безопасность.
Правительство Литвы рассматривает возможность законодательно запретить гражданам россии и беларуси участвовать в международных спортивных и научных мероприятиях, которые проходят в стране. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Министр образования Литвы Раминта Поповене заявила, что соответствующие предложения уже переданы в Министерство иностранных дел. По ее словам, речь идет о дополнительных ограничениях для представителей стран-агрессоров в сфере спорта, науки и образования.
Украина осудила допуск россиян к соревнованиям по гимнастике с нацсимволикой и призвала спортивное сообщество не поддерживать циничное решение26.05.26, 19:57 • 3493 просмотра
В мае мы представили Министерству иностранных дел предложение включить в закон об ограничительных мерах дополнительные ограничения, которые будут препятствовать участию граждан стран-агрессоров в международных образовательных, научных, учебных и спортивных мероприятиях, проводимых в Литве
На данный момент в Литве уже действуют рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Если же они участвуют в турнирах, то должны подписать декларацию с осуждением войны против Украины и не имеют права использовать национальную символику.
В спортивной среде Литвы считают, что закрепление такого запрета на уровне закона позволит федерациям ссылаться на вопросы национальной безопасности и избежать обвинений в дискриминации.
В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии25.05.26, 15:58 • 10265 просмотров