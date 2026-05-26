Украина осудила допуск россиян к соревнованиям по гимнастике с нацсимволикой и призвала спортивное сообщество не поддерживать циничное решение

Украина осуждает последние решения Международной федерации гимнастики и Европейской гимнастики относительно допуска спортсменов рф и беларуси к международным соревнованиям под национальной символикой. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Андрея Сибиги и министра молодежи и спорта Матвея Бедного, передает УНН.

Мы решительно осуждаем последние решения Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейской гимнастики относительно допуска спортсменов российской федерации и республики беларусь к международным соревнованиям под национальной символикой. Такие шаги противоречат фундаментальным принципам справедливости, солидарности и мира, на которых должен основываться международный спорт

Сибига и Бедный отметили — ничего не изменилось: россия продолжает свою незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины, ежедневно убивая мирных людей, разрушая украинские города и гражданскую инфраструктуру. В результате российской войны уже разрушено или повреждено 852 объекта спортивной инфраструктуры Украины, среди которых спортивные школы, залы, стадионы и базы подготовки спортсменов.

Украинские спортсмены продолжают тренироваться в условиях постоянной опасности, воздушных тревог, обстрелов и ограниченного доступа к спортивной инфраструктуре. Многие атлеты были вынуждены покинуть свои дома и потеряли возможность полноценной подготовки. На этом фоне возвращение представителей государств-агрессоров под национальными флагами создает ложный сигнал о якобы "нормализации" ситуации и фактически игнорирует войну и преступления, которые россия продолжает совершать против украинского народа