Украина осудила допуск россиян к соревнованиям по гимнастике с нацсимволикой и призвала спортивное сообщество не поддерживать циничное решение
Киев • УНН
Украина осуждает допуск атлетов рф и беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Из-за агрессии врага повреждены 852 украинских спортивных объекта.
Украина осуждает последние решения Международной федерации гимнастики и Европейской гимнастики относительно допуска спортсменов рф и беларуси к международным соревнованиям под национальной символикой. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Андрея Сибиги и министра молодежи и спорта Матвея Бедного, передает УНН.
Мы решительно осуждаем последние решения Международной федерации гимнастики (FIG) и Европейской гимнастики относительно допуска спортсменов российской федерации и республики беларусь к международным соревнованиям под национальной символикой. Такие шаги противоречат фундаментальным принципам справедливости, солидарности и мира, на которых должен основываться международный спорт
Сибига и Бедный отметили — ничего не изменилось: россия продолжает свою незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины, ежедневно убивая мирных людей, разрушая украинские города и гражданскую инфраструктуру. В результате российской войны уже разрушено или повреждено 852 объекта спортивной инфраструктуры Украины, среди которых спортивные школы, залы, стадионы и базы подготовки спортсменов.
Украинские спортсмены продолжают тренироваться в условиях постоянной опасности, воздушных тревог, обстрелов и ограниченного доступа к спортивной инфраструктуре. Многие атлеты были вынуждены покинуть свои дома и потеряли возможность полноценной подготовки. На этом фоне возвращение представителей государств-агрессоров под национальными флагами создает ложный сигнал о якобы "нормализации" ситуации и фактически игнорирует войну и преступления, которые россия продолжает совершать против украинского народа
Украина призывает Генеральную ассамблею, международное спортивное сообщество, национальные федерации и всех партнеров не поддерживать циничное решение Исполнительного комитета, оставаясь верными принципам олимпийского движения, международного права и человеческого достоинства.
Спорт не может быть платформой для легитимизации государств-агрессоров и их пропаганды
