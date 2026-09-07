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В Liquid Network хакеры вывели биткоины на $320 миллионов

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Из кошелька Liquid Network могли украсть около 4000 из 4200 биткоинов на сумму $320 млн. Компания приостановила новые транзакции.

В Liquid Network хакеры вывели биткоины на $320 миллионов

Хакеры взломали компанию Bitcoin-платформу Liquid Network и похитили из её кошелька биткоины примерно на 320 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Reuters, передаёт УНН.

Подробности

По данным Liquid Network, из кошелька могли вывести около 4 тысяч биткоинов. Общая сумма похищенных средств оценивается примерно в 320 миллионов долларов

Вероятно, хакеры — «белые шляпы» вывели около 4000 из 4200 биткоинов, хранившихся в кошельке Liquid Federation

— сообщила Liquid Network.

В компании заявили, что атака повлияет на ликвидные кошельки, и извинились перед пользователями за неудобства. Они также заявили, что в настоящее время приостановили новые транзакции.

Отмечается, что средства были выведены через SideSwap, расчётную платформу, которой разрешено обрабатывать вывод средств из сети, хотя ключ, использовавшийся в процессе, не был скомпрометирован, добавили в Liquid Network.

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Алла Киосак

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