В Liquid Network хакеры вывели биткоины на $320 миллионов
Киев • УНН
Из кошелька Liquid Network могли украсть около 4000 из 4200 биткоинов на сумму $320 млн. Компания приостановила новые транзакции.
Хакеры взломали компанию Bitcoin-платформу Liquid Network и похитили из её кошелька биткоины примерно на 320 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Reuters, передаёт УНН.
Подробности
По данным Liquid Network, из кошелька могли вывести около 4 тысяч биткоинов. Общая сумма похищенных средств оценивается примерно в 320 миллионов долларов
Вероятно, хакеры — «белые шляпы» вывели около 4000 из 4200 биткоинов, хранившихся в кошельке Liquid Federation
В компании заявили, что атака повлияет на ликвидные кошельки, и извинились перед пользователями за неудобства. Они также заявили, что в настоящее время приостановили новые транзакции.
Отмечается, что средства были выведены через SideSwap, расчётную платформу, которой разрешено обрабатывать вывод средств из сети, хотя ключ, использовавшийся в процессе, не был скомпрометирован, добавили в Liquid Network.
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