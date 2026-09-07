У Liquid Network хакери вивели біткойни на $320 мільйонів

$44.560.1751.790.15
ukenru
06:56 • 2514 перегляди
Українці можуть отримати майже 20 тисяч грн на опалення - хто має право на допомогу та куди звертатися
7 вересня, 01:21 • 22226 перегляди
"Проведімо реванш у листопаді": Ф’юрі кинув Усику виклик на третій бій
6 вересня, 23:12 • 26752 перегляди
Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центрPhotoVideo
6 вересня, 22:05 • 12741 перегляди
Віткофф і Кушнер відбули з Києва потягом "Експрес миру"Photo
6 вересня, 20:22 • 25211 перегляди
Кравченко: Моя посада не звільняє мене від перевірки, але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами
6 вересня, 14:36 • 38886 перегляди
У росії повністю зупинив роботу рязанський НПЗ після удару дронів FP-1Video
6 вересня, 10:32 • 41997 перегляди
Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів
Ексклюзив
6 вересня, 09:55 • 32364 перегляди
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року
Ексклюзив
6 вересня, 08:57 • 28947 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
6 вересня, 08:02 • 25487 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4.3м/с
57%
752мм
Популярнi новини
Вплив Ірану в Ормузі зменшується через економічний тиск США - Reuters6 вересня, 22:37 • 6884 перегляди
Слабке місце України - антибалістичні спроможності, але ми посилимось - Зеленський6 вересня, 23:48 • 10490 перегляди
Папа Лев XIV виступив із заявою після візитів Віткоффа та Кушнера до москви та КиєваPhoto7 вересня, 00:23 • 11886 перегляди
Вантажний літак врізався в авто під час посадки в Маямі - загинули 5 людейVideo7 вересня, 00:47 • 10124 перегляди
Єврокомісар: "Корінні причини" війни рф проти України - це сам путін7 вересня, 01:54 • 13533 перегляди
Публікації
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
6 вересня, 07:50 • 45262 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 95176 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 95910 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 84157 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 78320 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Кім Чен Ин
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 42122 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 40704 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 50600 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 68681 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 64244 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Гриби
MIM-104 Patriot

У Liquid Network хакери вивели біткойни на $320 мільйонів

Київ • УНН

 • 532 перегляди

З гаманця Liquid Network могли викрасти близько 4000 із 4200 біткоїнів на суму $320 млн. Компанія призупинила нові транзакції.

У Liquid Network хакери вивели біткойни на $320 мільйонів

Хакери зламали компанію Bitcoin-платформа Liquid Network та викрали з її гаманця близько 320 мільйонів доларів у біткоїнах. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними Liquid Network, з гаманця могли вивести близько 4 тисяч біткоїнів. Загальна сума викрадених коштів оцінюється приблизно у 320 мільйонів доларів

Ймовірно, хакери - "білі капелюхи" вивели близько 4000 з 4200 біткойнів, що зберігалися в гаманці Liquid Federation

- повідомила Liquid Network.

У компанії заявили, що атака вплине на ліквідні гаманці, та вибачилися перед користувачами за незручності. Вони також заявили, що наразі призупинили нові транзакції.

Зазначається, що кошти були виведені через SideSwap, розрахункову платформу, якій дозволено обробляти виведення коштів з мережі, хоча ключ, який використовувався в процесі, не був скомпрометований, додали в Liquid Network.

Іранські хакери вперше вивели з ладу енергетичний об’єкт у Великій Британії23.08.26, 06:49 • 27056 переглядiв

Алла Кіосак

Світ
Кібератака
Reuters
НАТО