У Liquid Network хакери вивели біткойни на $320 мільйонів
Київ • УНН
З гаманця Liquid Network могли викрасти близько 4000 із 4200 біткоїнів на суму $320 млн. Компанія призупинила нові транзакції.
Хакери зламали компанію Bitcoin-платформа Liquid Network та викрали з її гаманця близько 320 мільйонів доларів у біткоїнах. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними Liquid Network, з гаманця могли вивести близько 4 тисяч біткоїнів. Загальна сума викрадених коштів оцінюється приблизно у 320 мільйонів доларів
Ймовірно, хакери - "білі капелюхи" вивели близько 4000 з 4200 біткойнів, що зберігалися в гаманці Liquid Federation
У компанії заявили, що атака вплине на ліквідні гаманці, та вибачилися перед користувачами за незручності. Вони також заявили, що наразі призупинили нові транзакції.
Зазначається, що кошти були виведені через SideSwap, розрахункову платформу, якій дозволено обробляти виведення коштів з мережі, хоча ключ, який використовувався в процесі, не був скомпрометований, додали в Liquid Network.
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