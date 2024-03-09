В Курске БПЛА упал на поликлинику, эвакуировали пациентов

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на крышу Курской городской больницы №6, сообщил губернатор Роман Старовойт. Повреждены 22 кв. м кровли. Никто не пострадал, но из-за угрозы взрыва пациентов из реанимации в соседнем здании стационара эвакуировали, передает УНН.

Детали

По данным российского губернатора, эвакуация пациентов из реанимации проводилась санавиацией и машинами скорой помощи. Персонал и другие пациенты отправлены в безопасное место. На месте работает региональный министр здравоохранения.

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Ракетная опасность действовала в Курской области примерно с 2:20. В небе работали средства противовоздушной обороны. Губернатор Курской области сообщал об уничтожении одного БПЛА.

Напомним, ранее массированной атаке беспилотниками подверглась Ростовская область и Таганрог.

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