У Росії заявили про "масову атаку БПЛА" на Таганрог
Київ • УНН
Російська протиповітряна оборона відбила "масовану атаку безпілотників" на Таганрог, без повідомлень про жертви або пошкодження, в той час як один український безпілотник був збитий над Курськом.
Засоби протиповітряної оборони знищили безпілотні літальні апарати над Курськом та Таганрогом. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.
Російські сили ППО відбили "масову атаку БПЛА" у Таганрозі, повідомив губернатор Василь Голубєв у Telegram, передає УНН.
Деталі
Наслідки на землі уточнюються
Контекст
У ніч на 9 березня у Курській області вночі оголошувалась ракетна небезпека. Над Курском був збитий один український БПЛА, повідомив губернатор Роман Старовойт у Telegram.