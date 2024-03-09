В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона отразила "массированную атаку беспилотников" на Таганрог, без сообщений о жертвах или повреждениях, в то время как один украинский беспилотник был сбит над Курском.
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над Курском и Таганрогом. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Российские силы ПВО отбили "массовую атаку БПЛА" в Таганроге, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram, передает УНН.
Детали
Последствия на земле уточняются
Контекст
В ночь на 9 марта в Курской области ночью объявлялась ракетная опасность. Над Курском был сбит один украинский БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.
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