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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 00:45  •  2445 просмотра

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Российская противовоздушная оборона отразила "массированную атаку беспилотников" на Таганрог, без сообщений о жертвах или повреждениях, в то время как один украинский беспилотник был сбит над Курском.

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над Курском и Таганрогом. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Российские силы ПВО отбили "массовую атаку БПЛА" в Таганроге, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram, передает УНН.

Детали

Последствия на земле уточняются

добавил Голубев

Контекст

В ночь на 9 марта в Курской области ночью объявлялась ракетная опасность. Над Курском был сбит один украинский БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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