У Курську БПЛА впав на поліклініку, евакуювали пацієнтів
Київ • УНН
Збитий безпілотний літальний апарат впав на дах поліклініки в Курську, пошкодивши 22 квадратних метри покрівлі і змусивши евакуювати пацієнтів реанімації з сусідньої будівлі лікарні через загрозу вибуху.
Уламки збитого безпілотного літального апарату впали на дах Курської міської лікарні №6, повідомив губернатор Роман Старовойт. Пошкоджено 22 кв. м покрівлі. Ніхто не постраждав, але через загрозу вибуху пацієнтів із реанімації в сусідній будівлі стаціонару евакуйовано, передає УНН.
Деталі
За даними російського губернатора, евакуація пацієнтів із реанімації проводилася санавіацією та машинами швидкої допомоги. Персонал та інші пацієнти відправлені у безпечне місце. На місці працює регіональний міністр охорони здоров'я.
Доповнення
Ракетна небезпека діяла у Курській області приблизно з 2:20. У небі працювали засоби протиповітряної оборони. Губернатор Курської області повідомляв про знищення одного БПЛА.
Нагадаємо, раніше масованій атаці безпілотниками зазнала Ростовська область та Таганрог.
Над Курськом нібито збили український дрон09.03.24, 02:59 • 29889 переглядiв