У Ростовській області заявили про масову атаку безпілотниками, постраждав працівник МНС
Київ • УНН
У Ростовській області, Росія, сталася масована атака безпілотників, в результаті якої постраждав співробітник Міністерства з надзвичайних ситуацій, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Ростовська область зазнала масованих атак. Одна людина постраждала – це співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків, повідомив губернатор Василь Голубєв, передає УНН.
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Зазначається, що кілька БПЛА нібито були збиті на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, ніхто не загинув. Пораненого співробітника МНС госпіталізовано, його життю нічого не загрожує.
Раніше про масову атаку дронами також заявили у Таганрозі.
У Росії заявили про "масову атаку БПЛА" на Таганрог09.03.24, 02:45 • 29906 переглядiв