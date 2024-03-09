В Ростовской области заявили о массовой атаке беспилотниками, пострадал работник МЧС

Ростовская область подверглась массированным атакам. Один человек пострадал - это сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий, сообщил губернатор Василий Голубев, передает УНН.

Детали

Отмечается, что несколько БПЛА якобы были сбиты на подлете к Морозовску. По предварительным данным, никто не погиб. Раненый сотрудник МЧС госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Ранее о массовой атаке дронами также заявили в Таганроге.

В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог