Над Курськом нібито збили український дрон
Київ • УНН
За словами губернатора Курської області, український безпілотник був нібито збитий російськими силами протиповітряної оборони над містом Курськом.
Російська система ППО нібито збила український безпілотник над Курськом, повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, передає УНН.
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Раніше він повідомляв про ракетну небезпеку в Курській області і закликав мешканців сховатися.
У небі над Курськом силами ППО збитий український БПЛА. Наслідки землі уточнюються. Нагадую правила безпеки: не наближайтесь до уламків БПЛА і не чіпайте їх, вони можуть вибухнути! Повідомити про знахідку потрібно за телефоном 112
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