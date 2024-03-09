Над Курском якобы сбили украинский дрон
Киев • УНН
По словам губернатора Курской области, украинский беспилотник был якобы сбит российскими силами противовоздушной обороны над городом Курском.
Российская система ПВО якобы сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, передает УНН.
Детали
Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призвал жителей укрыться.
В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия земли уточняются. Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112
В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог9 марта 2024, 00:45 • 2445 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Над Курском якобы сбили украинский дрон
В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог
Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы
Сэм Альтман вернулся в OpenAI
США ввели санкции против российской и Центральноафриканской компаний
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил
В Украину с ВОТ вернули 10 детей
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников
В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы
Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве
Популярные
Следователи показали Чугуев после ракетной атаки: разрушены отель, жилые дома и магазины
Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 59 граждан и членов их семей
Если на ЗАЭС произойдет авария, Украина не сможет сообщить об этом оперативно - глава Госатомрегулирования
В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС
Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Над Курском якобы сбили украинский дрон
По словам губернатора Курской области, украинский беспилотник был якобы сбит российскими силами противовоздушной обороны над городом Курском.
В России заявили о "массовой атаке БПЛА" на Таганрог
Российская противовоздушная оборона отразила "массированную атаку беспилотников" на Таганрог, без сообщений о жертвах или повреждениях, в то время как один украинский беспилотник был сбит над Курском.
Истребитель F-35A официально сертифицировали для переноса ядерной бомбы
Истребитель F-35A был официально сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12, что делает его первым самолетом 5-го поколения, способным применять ядерное оружие.
Сэм Альтман вернулся в OpenAI
Сэм Альтман, уволенный из OpenAI прошлой осенью, вернулся в совет директоров компании после того, как независимое расследование установило, что его поведение не оправдывает увольнение, несмотря на протесты сотрудников и инвесторов.
США ввели санкции против российской и Центральноафриканской компаний
США ввели санкции против российской компании (ООО "Брокер Эксперт") и компании из Центральноафриканской Республики (Bois Rouge SARLU) за содействие злонамеренной деятельности России и поддержку группы Вагнера в ЦАР.
Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил
Эрдоган предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией, но Зеленский выступил против участия России, пока не будет разработан план "справедливого мира".
В Украину с ВОТ вернули 10 детей
10 украинских детей, которые оказались на оккупированных Россией территориях после 24 февраля, смогли вернуться домой и воссоединиться со своими семьями благодаря усилиям команды Save Ukraine.
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне атак беспилотников
По сообщениям, в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело несколько взрывов, когда группы иранских беспилотников Shahed приблизились к городу.
В МКИП рассказали как реализуется Стратегия информационной безопасности, и обозначили основные приоритеты работы
В Министерстве культуры обсудили состояние реализации Стратегии информационной безопасности, противодействие российской дезинформации и пропаганде, информирование граждан на деоккупированных территориях и построение эффективной системы стратегических коммуникаций для защиты информационного пространства Украины.
Жены мобилизованных решили не проводить акцию из-за сообщений о возможных терактах в Москве
Жены мобилизованных российских солдат отменили запланированный на 9 марта митинг в Москве из-за сообщений о возможных терактах в городе.