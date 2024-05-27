В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке

В Кропивницком уже вторые сутки продолжается пожар на городской свалке, к его ликвидации уже привлекли 17 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар начался в воскресенье, 26 мая. Служба спасения получила вызов в 07:22 о возгорании на городской свалке в областном центре. На момент прибытия спасателей горело 250 м2 мусора.

Силами кропивницких подразделений в 09:10 пожар был локализован. Тушение пожара было осложнено сильными порывами ветра.

Ликвидация пожара продолжается уже более суток. В настоящее время на месте происшествия работает 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

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