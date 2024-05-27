У Кропивницькому другу добу триває пожежа на міському сміттєзвалищі
Київ • УНН
Пожежа на міському сміттєзвалищі у Кропивницькому триває вже другу добу, над її гасінням працюють 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
У Кропивницькому вже другу добу триває пожежа на міському сміттєзвалищі, до її ліквідації вже залучили 17 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.
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Пожежа розпочалась в неділю, 26 травня. Служба порятунку отримала виклик о 07:22 про загоряння на міському сміттєзвалищі в обласному центрі. На час прибуття рятувальників горіло 250 м2 сміття.
Силами кропивницьких підрозділів о 09:10 пожежу було локалізовано. Гасіння пожежі було ускладнено сильними поривами вітру.
Ліквідація пожежі триває вже понад добу. На даний час на місці події працює 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
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