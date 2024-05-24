В Одесі вночі сталась пожежа в багатоповерхівці: є постраждала
Київ • УНН
Вночі на балконі квартири на 9-му поверсі багатоповерхівки в Одесі спалахнула пожежа, внаслідок якої одного мешканця було госпіталізовано.
У ніч 24 травня в одній із багатоповерхівок Одеси загорівся балкон, є постраждала. Наразі встановлюється причини виникнення загорання. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Як повідомляється, сталася пожежа у квартирі на 9 поверсі багатоповерхівки.
Через сильне задимлення рятувальники сходовою клітиною евакуювали 5 людей та песика.
Є постраждала – мешканка 1962 р.н. отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізовано до лікарні
Надзвичайники ліквідували пожежу. Причини її виникнення встановлюються фахівцями.
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