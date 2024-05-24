В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая

В ночь 24 мая в одной из многоэтажек Одессы загорелся балкон, есть пострадавшая. Сейчас устанавливается причины возникновения возгорания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, произошел пожар в квартире на 9 этаже многоэтажки.

Из-за сильного задымления спасатели по лестничной клетке эвакуировали 5 человек и собаку.

Есть пострадавшая - жительница 1962 г.р. отравилась продуктами горения. Она была госпитализирована в больницу - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники ликвидировали пожар. Причины его возникновения устанавливаются специалистами.

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