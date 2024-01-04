В Кропивницком районе работала ПВО, информация о пострадавших уточняется - Кировоградская ОГА

В Кропивницком районе Кировоградской области сегодня во время воздушных тревог работали силы противовоздушной обороны. Информация о последствиях вражеской атаки уточняется, сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Во время последних воздушных тревог в Кропивницком районе отработала ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется - написал Райкович в Telegram.

Глава ОВА также отметил, что сегодняшний день в очередной раз доказал - не следует игнорировать тревогу.

Ранее

Сообщалось, что в Кропивницком в третий раз за день прозвучали взрывы.

По данным Минэнерго, из-за сегодняшней вражеской ракетной атаки поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, поврежден и объект ПАО "Кировоградоблэнерго", есть жертва и 7 раненых.

Кроме того, сегодня в Кривом Роге во время тревоги прозвучали взрывы. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул не уточнил подробностей, но уверяет, что все в порядке.