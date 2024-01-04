У Кропивницькому районі працювала ППО, інформація щодо постраждалих уточнюється - Кіровоградська ОВА

У Кропивницькому районі Кіровоградської області сьогодні під час повітряних тривог працювали сили протиповітряної оборони. Інформація щодо наслідків ворожої атаки уточнюється, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Під час останніх повітряних тривог в Кропивницькому районі відпрацювала ППО. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється - написав Райкович у Telegram.

Очільник ОВА також зауважив, що сьогоднішній день вкотре довів – не слід ігнорувати тривогу.

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Повідомлялось, що в Кропивницькому втретє за день пролунали вибухи.

За даними Міненерго, через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених.

Крім того, сьогодні у Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул не уточнив подробиць, але запевняє, що все гаразд.