Вілкул прокоментував вибухи в Кривому Розі: "Без конкретики, але все нормально"
Київ • УНН
У Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи; Вілкул не уточнює подробиць, але запевняє, що все гаразд.
У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що все нормально, передає УНН.
По вибухам, що чули. Без конкретики, але все нормально
Доповнення
Раніше Суспільне повідомляло про чутні звуки вибухів в Кривому Розі. Також в Кропивницькому втретє за день пролунали вибухи.
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не викладати наслідки атаки в мережі.
Додамо
За даними Міненерго, через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених.