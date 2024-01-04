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Вілкул прокоментував вибухи в Кривому Розі: "Без конкретики, але все нормально"

Вілкул прокоментував вибухи в Кривому Розі: "Без конкретики, але все нормально"

Київ • УНН

 • 22930 перегляди

У Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи; Вілкул не уточнює подробиць, але запевняє, що все гаразд.

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що все нормально, передає УНН.

По вибухам, що чули. Без конкретики, але все нормально

- написав Вілкул у Telegram.

Доповнення 

Раніше Суспільне повідомляло про чутні звуки вибухів в Кривому Розі. Також в Кропивницькому втретє за день пролунали вибухи.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не викладати наслідки атаки в мережі. 

Додамо 

За даними Міненерго, через сьогоднішню ворожу ракетну атаку пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому, пошкоджено й об’єкт ПАТ "Кіровоградобленерго", є жертва та 7 поранених. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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